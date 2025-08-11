Türkei: Erdbeben der Stärke 6,1 – mindestens ein Toter und 29 Verletzte

Bei einem Erdbeben der Stärke 6,1 im Westen der Türkei ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen, 29 weitere wurden verletzt.
Bei einem Erdbeben im Westen der Türkei ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen, 29 weitere wurden verletzt. Das Beben der Stärke 6,1 ereignete sich am Sonntagabend in der Provinz Balikesir nahe der Stadt Sindirgi, wie die türkische Katastrophenschutzbehörde mitteilte. "Eine 81-jährige Person verstarb kurz nachdem sie aus den Trümmern gerettet worden war", sagte der türkische Innenminister Ali Yerlikaya vor Journalisten in Balikesir. Von den 29 Verletzten sei niemand schwer verwundet.