Türkei: Antalya droht der Übertourismus

1 Der Flughafen Antalya kann künftig eine deutlich höhere Zahl von Fluggästen abfertigen. Foto: imago//Mustafa Kaya

Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan eröffnet in der südtürkische Provinz ein Terminal für 82 Millionen Fluggäste jährlich. Doch die Besuchermassen überfordern die Stadt. Wird jetzt eine Tourismusabgabe fällig?









In Antalya scheint die Sonne, und die Urlaubsflieger landen im Fünf-Minuten-Takt. Fast 80 000 Passagiere an einem einzigen Tag verzeichnete der Flughafen Antalya in diesem Monat bereits, obwohl die Saison kaum begonnen hat. Damit es noch mehr werden, eröffnete Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan jetzt ein neues Terminal, das jährlich für mehr Passagiere ausgelegt ist als Frankfurt, der größte Flughafen in Deutschland.