Türk. SV Singen – Trainerrekord?: Ali Günes – Oberligist präsentiert nach acht Spieltagen den fünften Coach

Er ist – wie von uns schon vermutet – wieder da: Ali Günes, früher auch beim FC 08 Villingen, soll Oberligist Türk. SV Singen zum Klassenerhalt führen.

Wieder einmal heißt es „Breaking News“ in Sachen Trainerwechsel unter dem Hohentwiel. „Herzlich willkommen Head Coach Ali Günes. Wir wünschen dir ein gutes Händchen und viel Erfolg. Auf eine geile Zeit zusammen beim TSV“, bestätigt der Liga-Kontrahent des FC 08 Villingen, was wir schon am Sonntagabend als „heißes Gerücht“ in den Raum gestellt hatten.

Wenige Tage später ist die Personalie also bestätigt. Mit Günes, früher auch in Villingen auf dem Rasen, kehrt der Trainer zurück, der Singen über die Relegation überraschend in die Oberliga geführt hat.

Christian Mendes

Damit hat der TSV bereits den fünften Coach in der noch jungen Saison. Zunächst sollte Serdar Yalcinkaya (Trainer Nummer 1) das Team nach dem Günes-Rücktritt nach dem Aufstieg übernehmen, doch dann wurde der Ex -Villinger Goalie Christian Mendes (Nummer 2) auf die Bank befördert.

Nach nur drei Pflichtspielen zog der TSV die Reißleine: Mendes wurde durch Engin Özdemir (Nummer 3) ersetzt, der aber nach Klatschen daheim gegen Nöttingen, am Freitag in Villingen zu Gast, und zuletzt in Bietigheim lieber einen Job als Co-Trainer in der zweiten Liga der Türkei annahm.

Ali Günes

Das Trainerwechselspiel ging weiter: Serdar Yalcinkaya (Nummer 4) wurde als Interimstrainer präsentiert, keine 48 Stunden später folgte dann die Rückkehr von Ali Günes (Nummer 5), der nach dem Aufstieg eigentlich eine Pause einlegen wollte.

Singen belegt nach acht Spieltagen mit nur vier Punkten den letzten Platz. Am Sonntag gastiert Gmünd in Singen. Dann soll unter Günes die Wende her.