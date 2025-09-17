Türk. SV Singen – Trainerrekord?: Ali Günes – Oberligist präsentiert nach acht Spieltagen den fünften Coach

Er ist – wie von uns schon vermutet – wieder da: Ali Günes, früher auch beim FC 08 Villingen, soll Oberligist Türk. SV Singen zum Klassenerhalt führen.
Wieder einmal heißt es „Breaking News“ in Sachen Trainerwechsel unter dem Hohentwiel. „Herzlich willkommen Head Coach Ali Günes. Wir wünschen dir ein gutes Händchen und viel Erfolg. Auf eine geile Zeit zusammen beim TSV“, bestätigt der Liga-Kontrahent des FC 08 Villingen, was wir schon am Sonntagabend als „heißes Gerücht“ in den Raum gestellt hatten.