Türk. SV Singen: Das ist der Nachfolger von Cristian Mendes

Das ist der Nachfolger von Cristian Mendes

Auch 08-Sprecher Alexander Rieckhoff, hier mit 08-Legende Toco, muss sich auf einen neuen Gesprächspartner beim Türk. SV Singen einstellen.







OBERLIGA Wenn ein Coach nach zwei Spieltagen gehen muss und einen Tag zuvor einen 4:0-Pokalsieg (in Neustadt) einfuhr, dann ist es ungewöhnlich. So war es bei Ex-08-Torhüter Christian Mendes am Donnerstag der Fall. 24 Stunden später ist zumindest klar, wer am Sonntag (15 Uhr) im Heimspiel gegen den SV Oberachern auf der Bank des Türk. SV Singen sitzen wird. Engin Özdemir übernimmt ab sofort den Oberligisten. Als Spieler hat Özdemir 216 Spiele in der höchsten türkischen Liga absolviert und war beim FSV Mainz 05 im Kader. Als Trainer war er bei mehreren Profivereinen in der Türkei als Co-Trainer tätig.