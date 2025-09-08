Tüllinger Weinmarkt in Lörrach: Stelldichein der Markgräfler Winzer

Seit 26 Jahren ist der Weinmarkt in Tüllingen ein beliebter Treffpunkt der Freunde des regionalen Weines. Erstmals sind auch Winzer aus der Region Le Marche (Marken) in Italien dabei.
Bei herrlichem Spätsommerwetter eröffnete Oliver Ruser vom Weinbau Ruser an der Seite der Markgräfler Weinprinzessin, Rosa Kost, und Lörrachs Oberbürgermeister Jörg Lutz den Weinmarkt. Zwölf Winzern aus der Region galt der Dank. Erstmals dabei seien Winzer aus der Region Le Marche (Marken) in Italien. Dem Tüllinger Kindergarten, der für die „süßen Gelüste“ sorgte, und dem Schnäggeverein, der im zweiten Jahr Flammkuchen anbot, galt sein Dank ebenfalls.