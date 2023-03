1 Nico Pfisterer ist für außergewöhnliche Ideen bekannt. Foto: Pfisterer

Not macht erfinderisch – als seine Frau erkrankte, ratterte es im Kopf des Oberndorfer Schreiners, Zimmermanns und Erfinders Nicolas Pfisterer. Er entwickelte etwas, das ihr dabei half, wieder auf die Beine zu kommen









Nico Pfisterer gehört zu den Menschen, die angesichts eines Problems nicht verzagen, sondern gleich überlegen, wie es zu lösen ist. So war das auch, als seine Frau an Leukämie erkrankte und nach einer Stammzellen-Transplantation geschwächt war. Sie hatte einiges an Muskelmasse und Körpergewicht verloren.