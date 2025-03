Tüftler aus Geislingen: Der zehnjährige Tobias Hentschel erfindet einen Müsli-O-Mat

1 Tobias Hentschel hat bei „Jugend forscht“ abgeräumt. Foto: Silke Thiercy

Der Viertklässler hat schon einiges erfunden. Bei „Jugend forscht“ hat er den dritten Platz belegt. Derzeit entwickelt er eine Rakete, die Weltraumschrott einsammeln soll.









Dass immer zu viel Müsli aus der Packung in die Schale gerutscht ist hat Tobias genervt. Also hat er einen Automaten erfunden, mit dem er Haferflocken, Smarties und „so Schokodinger“ passgenau portionieren kann. Dieser „Müsli-O-Mat“ hat die Jury beim Regionalwettbewerb in Nagold überzeugt und dem Grundschüler einen dritten Platz eingebracht.