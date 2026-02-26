Tücken der Versicherung: Rekordgewinn - aber niedrige Schäden machen Munich Re Sorgen

Es klingt paradox: Für Versicherungen sind niedrige Schäden kein Grund zur Freude. 2025 richteten Naturkatastrophen vergleichsweise wenig Verwüstungen an. Die Munich Re kämpft mit den Folgen.
München - Der Rückversicherer Munich Re hat nach einem Spitzenergebnis und niedrigen Naturkatastrophenschäden 2025 nun mit deren Folgen zu kämpfen: Die Preise in der Rückversicherung sind zu Jahresbeginn zurückgegangen, der Münchner Dax-Konzern hat sein Neugeschäft im Januar deswegen stark zurückgefahren. Dennoch bleibt der neue Vorstandschef Christoph Jurecka beim Gewinnziel von 6,3 Milliarden Euro für dieses Jahr.