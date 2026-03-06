Tübinger Oberstaatsanwalt: Wie KI die Justiz verändern könnte

Die Justiz müsse sich der Diskussion stellen, welcher Teil ihrer Arbeit mit KI erledigt werden kann, sagt Oberstaatsanwalt Altemeier. Tübingen hat auf diesem Weg Potenzial.
Die Aktenberge bei der Staatsanwaltschaft Tübingen werden kleiner – dank der elektronischen Akte. Auch die Nutzung von Künstlicher Intelligenz bietet Potenzial für die Justiz. Jens Altemeier, Leitender Oberstaatsanwalt in Tübingen, spricht mit unserer Redaktion über Chancen und Grenzen von KI – und warum man ChatGPT besser nicht nach dem Weg zur Waschanlage fragen sollte.