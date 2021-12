1 Noch kurz vor Jahresende hat Boris Palmer geheiratet. Foto: imago images/Eibner//Thomas Dinges

Tübingens Oberbürgermeister und seine langjährige Partnerin Magdalena Ruoffner haben sich das Ja-Wort gegeben. Das Paar lebt in Tübingen und hat zwei Jungs.















Link kopiert

Tübingen - Boris Palmer und Magdalena Ruoffner haben es gewagt: Tübingens grüner Oberbürgermeister und seine langjährige Partnerin sind verheiratet. Das Paar, das zwei Söhne hat, gab sich am Samstag standesamtlich das Ja-Wort. Über Torte, Festkleidung und Gäste will der ansonsten so gesprächige 49-Jährige nichts verraten. Palmer und die 35-jährige Lehrerin leben zusammen in Tübingen. Aus einer früheren Beziehung mit Franziska Brantner, seit Kurzem Parlamentarische Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium, hat Palmer noch eine Tochter.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Edel-Pedelec statt Dienst-Mercedes

Seit 2007 ist der Grünen-Politiker Tübinger Rathauschef und es sieht alles aus, als ob er zur nächsten Oberbürgermeisterwahl im Herbst 2022 wieder antritt. Allerdings ist der Gegenwind stark geworden. Immer wieder gerät Palmer wegen seiner verbalen Entgleisungen und fehlplatzierter Polemik in die Negativschlagzeilen. Sogar seine eigene Partei will ihn loswerden: Gegen Palmer läuft ein Parteiausschlussverfahren. Außerdem muss er damit rechnen, dass er womöglich eine grüne Gegenkandidatin als Konkurrentin hat. In einer Urwahl sollen die grünen Mitglieder über die OB-Kandidatur entscheiden.