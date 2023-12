Tübinger OB neu bei der Freien Wähler Vereinigung: „Es geht ums Geld“ – wie Boris Palmer seine neue politische Heimat erklärt

Im Mai dieses Jahres ist Boris Palmer bei den Grünen ausgetreten. Jetzt will der Tübinger OB als Kandidat der Freien Wähler Vereinigung in den Kreistag. Der Verein hat nichts mit der Partei Freie Wähler zu tun.

Boris Palmer (parteilos) hat eine neue politische Heimat gefunden: Als Kandidat der Freien Wähler Vereinigung (FWV) will sich der Tübinger Oberbürgermeister künftig auch für den Landkreis Tübingen engagieren. Bei den Kommunalwahlen im kommenden Jahr soll der Ex-Grüne einen Listenplatz bei der FWV erhalten. Damit bleibt der 51-Jährige auch nach seinem Austritt bei den Grünen im Mai dieses Jahres weiter parteilos. Denn: die FWV ist ein Verein und hat nichts mit der Partei Freie Wähler zu tun.

„Ich habe nie behauptet, dass ich Aiwangers Partei beigetreten bin“, sagte Palmer. FWV-Mitglieder im Kreistag seien laut Fraktionschef Thomas Hölsch unabhängig und hätten keinen Fraktionszwang, Palmer müsse bei Abstimmungen also nicht immer mit den Freien Wählern stimmen.

Freie Wähler Vereinigung: „Wir hoffen, dass Palmer uns viele Stimmen bringt“

„Ich vertrete und suche modernen Konservativismus“, begründet Palmer am Montag bei einer Pressekonferenz im Tübinger Landratsamt seine Entscheidung. Dies bedeute zum einen, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und die notwendigen Schritte vor Ort zu unternehmen. „Da haben sich die freien Wähler in den vergangenen Jahren auf mich zubewegt“, sagt Palmer und erwähnt die Unterstützung von Windparks sowie sein Herzensprojekt, die Regional-Stadtbahn Neckar-Alb, als Beispiele. Und zum anderen weg von einer „illusionären Flüchtlingspolitik“, denn diese habe massive Auswirkungen auf die Finanzen.

„Ich sage es ganz direkt: Es geht ums Geld. Die Kreisfinanzen sind in tiefem Sinkflug – das reißt uns in Tübingen mit“, sagt Palmer. Grund seien immer mehr Aufgaben, die den Städten und Gemeinden sowie den Kreisen aufgeladen würden, etwa in der Flüchtlingspolitik. Es gehe ihm sowohl um den Kreishaushalt als auch um die Finanzen der Stadt Tübingen. 60 Millionen Euro müsse Tübingen wohl im nächsten Jahr an Kreisumlage zahlen. „Das ist eine sehr steuerkraftstarke Stadt, das freut die anderen Städte und Gemeinden, die weniger Kreisumlage zahlen müssen“, sagt der FWV-Fraktionschef im Kreistag, Thomas Hölsch.

FWV-Fraktionschef Hölsch: „Wir wollen die stärkste Fraktion im Kreistag werden“

Wenn es künftig um die Höhe der Kreisumlage geht und darum, wie viel Geld für Projekte nach Tübingen fließt, will Palmer im Kreistag mitentscheiden. Das sei zu Zeiten in seiner früheren Partei nicht möglich gewesen, die Grünen hätten den Grundsatz verfolgt, dass kein Bürgermeister im Kreistag sitzen dürfe. Zudem will Palmer nach dem Aus bei den Grünen über seine Kandidatur bei der Freien Wähler Vereinigung wieder in den Verwaltungsrat der Kreissparkasse einziehen.

Die FWV freut sich auf die prominente Personalie in ihren Reihen: „Kommunalwahlen sind Persönlichkeitswahlen. Und Boris Palmer ist über Tübingen hinaus bekannt. Wir hoffen, dass er uns viele Stimmen bringt“, sagt Hölsch. Das Ziel sei klar: „Wir wollen die stärkste Fraktion im Kreistag werden.“