Tübinger OB über Stadtbild: „Stimmungsmache auf dem Rücken von Migranten“ – Grüne kritisieren Palmer scharf

Boris Palmer hat die Stadtbild-Aussage von Bundeskanzler Friedrich Merz unterstützt. Die Grünen in Tübingen sind empört und werfen dem OB vor, das Ansehen der Stadt zu beschädigen.
Auch Tage später erhitzt die Stadtbild-Aussage von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) weiter die Gemüter: Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer (parteilos) steht nun bei ehemaligen Parteikollegen in der Kritik, weil er Merz’ Aussage („Wir haben natürlich im Stadtbild noch dieses Problem“) unterstützt hatte (wir berichteten).