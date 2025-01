1 Eine McDonald’s To-Go-Tüte und ein To-Go-Becher stehen auf einem Mülleimer auf der Neckarbrücke in Tübingen (gestellte Szene). In Tübingen gilt eine Verpackungssteuer auf Einwegbecher und Essensverpackungen. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Einen Tag nachdem das Bundesverfassungsgericht die Verpackungssteuer in Tübingen für rechtmäßig erklärt hat, fordert ein Horber Gemeinderat eine Verpackungssteuer nach „Tübinger Modell“ auch für seine Stadt.









Thomas Bauer, Gemeinderat der Bürger im Mittelpunkt (BiM) in Horb, richtet sich am Donnerstag mit einem Schreiben an die Stadtverwaltung, den Gemeinderat und die Presse.