An der Kinderklinik in Tübingen werden Kinder mit schweren Scharlachverläufen behandelt.

Scharlach greift in Kitas und Schulen um sich. Manche Kinder erkranken sogar so schwer, dass sie in der Kinderklinik in Tübingen behandelt werden. Die Tübinger Oberärztin für pädiatrische Infektiologie, Hanna Renk, erklärt, warum Scharlach dieses Jahr so schlimm ist.









Der Kreis Freudenstadt ist in der aktuellen Scharlachwelle bislang noch halbwegs glimpflich davon gekommen. Scharlachfälle aus zehn Kitas und sechs Schulen sind dem Gesundheitsamt mit Stand am Montag bekannt. Schließen mussten aber bisher keine der Einrichtungen. Während Kinder mit Scharlach zuhause bleiben müssen und sich dort auskurieren können, gibt es in diesem Jahr aber auch vermehrt Kinder, die mit einer Scharlach-Infektion in der Kinderklinik in Tübingen landen. Das bestätigt Hanna Renk, Oberärztin für pädiatrische Infektiologie.

Gehäuft Infektionen durch Gruppe A-Streptokokken

Sie sagt: „Entsprechend der Meldungen aus den europäischen Nachbarländern werden auch in Deutschland und bei uns in Tübingen gehäuft Infektionen durch Gruppe A-Streptokokken (die Scharlacherreger) beobachtet. Das betrifft neben dem klassischen Bild des Scharlachs und der „Mandelentzündung“ auch schwerere, sogenannte „invasive Infektionen“ wie zum Beispiel Lungenentzündung, Weichteilinfektionen oder Blutstrominfektionen mit Schock.“

Um ein Bild über das Ausmaß der Scharlachwelle zu erhalten, helfen Vergleichszahlen aus dem Jahr 2019. Renk sagt: „Die Pandemiejahre kann man aufgrund der Hygienemaßnahmen nicht zum Vergleich heranziehen.“

Welle hat sich aufgebaut

Wie das nationale Referenzzentrum in Aachen in einer Grafik zur Zahl der Scharlachinfektionen in den Jahren 2019 bis 2023 zeigt, gibt es aktuell deutlich mehr Infektionen als in den ersten Monaten des Vergleichsjahres 2019. Was die Grafik auch zeigt: Die Welle hat sich über die Wintermonate enorm aufgebaut. Denn im November und Dezember lagen die Infektionszahlen noch unter dem Niveau von 2019.

Während ein einfacher Scharlach in der Regel nicht stationär behandelt werden muss, wurden nach Angaben von Renk an der Uni-Kinderklinik Tübingen diesen Winter bereits mehrere Kinder mit schweren Verläufen von Gruppe A-Streptokokkeninfektionen behandelt. „Die Zahl bewegt sich aber im einstelligen Bereich“, sagt die Oberärztin.

Warum erkranken Kinder schwer?

Doch warum trifft die Scharlachwelle in diesem Jahr einige Kinder so schwer? Dazu sagt Hanna Renk: „Kinder, die gerade eine virale Infektionserkrankung, wie zum Beispiel Windpocken oder Influenza durchmachen, haben ein höheres Risiko für eine schwere, sogenannte „invasive“ Gruppe A-Streptokokkeninfektionen. Die Häufung diverser viraler Atemwegsinfektionen in diesem Winter könnte also zusätzlich dazu beitragen, dass es zu einer Häufung schwererer Fälle kommt. Im Allgemeinen sind Kinder mit Vorerkrankungen, wie zum Beispiel einer angeborenen oder erworbenen Immunschwäche, aber immer für Infektionserkrankungen anfällig.“