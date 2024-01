Tübingens OB über „Remigrations“-Pläne: Boris Palmer warnt: Skandalisierung bremst AfD-Aufstieg nicht

1 Boris Palmer äußert sich über die Grenzen Tübingens hinaus immer wieder auch zu bundespolitischen Themen. Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer kritisiert die aufgeladenen Diskussionen rund um das Geheimtreffen von Rechtsextremen mit AfD-Politikern – und plädiert für eine realistische Einschätzung.









Die Correctiv-Recherche zu einem Geheimtreffen von Rechtsextremen mit AfD-Politikern sowie CDU-Mitgliedern bestimmt derzeit die öffentliche Debatte in Deutschland. Jetzt hat sich auch Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer (parteilos) in einem langen Beitrag auf Facebook zu Wort gemeldet. Darin warnt der ehemalige Grünen-Politiker vor einer Skandalisierung der gesamten AfD, plädiert für eine realistische Einschätzung der Vorfälle in Potsdam und fordert mehr Selbstkritik von den etablierten Parteien.