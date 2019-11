Tübingen Zwei Verletzte bei Brand in Derendingen

Über Notruf war gegen 23 Uhr ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Sieben-Höfe-Straße gemeldet worden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Wohnung im Obergeschoss in Flammen.

Das Feuer konnte konnte durch die Feuerwehr, die mit 34 Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht werden. Die Brandausbruchsstelle dürfte, nach ersten Ermittlungen, im Bereich eines erst kürzlich eingebauten Ölofens liegen, wobei die genaue Brandursache bislang unbekannt ist.