1 Die Polizei ermittelt noch zu dem Vorfall in Tübingen (Symbolbild). Foto: Wolfgang Maria Weber/IMAGO

Am Freitag wird eine Mitarbeiterin des Grünen-Landtagsabgeordneten Daniel Lede Abal verletzt im Tübinger Wahlkreisbüro gefunden. Jetzt gibt es neue Informationen zu den Hintergründen.









Nachdem eine Mitarbeiterin des Grünen-Landtagsabgeordneten Daniel Lede Abal in Tübingen mit Gesichtsverletzungen entdeckt worden ist, deuten erste Ermittlungen nicht auf eine Straftat hin. Vermutlich war die 45-Jährige gestürzt – wie genau, sei aber weiterhin unklar, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Verdacht auf eine Straftat hatte sich jedoch nach gerichtsmedizinischen Untersuchungen nicht erhärtet. Die Mitarbeiterin wurde nach einer Nacht im Krankenhaus am Samstag entlassen.