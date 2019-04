Tübingen Streifenwagen stürzt Böschung herab - zwei Polizisten schwer verletzt

Tübingen - Zwei Polizisten sind in Tübingen schwer verletzt worden, als ihr Streifenwagen eine Böschung herabstürzte. Aus noch unbekannten Gründen kam das Auto in einer S-Kurve von der Straße ab, überschlug sich mehrmals und blieb auf dem Dach liegen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.