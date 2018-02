Tübingen Strafbefehle wegen Misshandlung von Affen beantragt

Umsatz stabil

Absatz der Bitburger Braugruppe weiter gesunken

Auf dem bundesweit schrumpfenden Biermarkt kämpft auch die Bitburger Braugruppe mit rückläufigen Absatzzahlen: In 2017 verkaufte sie 6,8 Millionen Hektoliter, rund 2,9 Prozent weniger als im Vorjahr, wie das Unternehmen in Bitburg in der Eifel mitteilte.