Tübingen/Rottenburg Lkw und Zug stoßen zusammen: Mehrere Verletzte

Die drei Schwerverletzten kamen per Hubschrauber beziehungsweise Rettungswagen in Krankenhäuser. Helfer brachten darüber hinaus fünf Passagiere vorsichtshalber ebenfalls in Kliniken. Die Anzahl der Personen, die einen Schock erlitten, ist laut Polizei noch nicht abschließend geklärt.

Lkw beiseite geschleudert

Die Polizei war gegen 13.30 Uhr alarmiert worden. Der Lastwagen war auf den unbeschrankten Bahnübergang gefahren und dort von dem Zug erfasst worden. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Lkw beiseite geschleudert, kippte um und kam mehrere Meter von der Unfallstelle entfernt neben den Gleisen zum Liegen. Hierbei beschädigte das Fahrzeug auch eine angrenzende Scheune.