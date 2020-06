Tübingen Polizei ermittelt nach Bluttat in Wohnung

Mobilfunklöcher

Kampf den weißen Flecken: Bund geht auf "Funklochjagd"

Die Festnetz- und Mobilfunknetze haben Deutschland durch die Corona-Krise gebracht. Doch längst nicht an allen Orten gibt es lückenlosen Empfang. Die Regierung will daher nun selbst tätig werden. In der Branche stößt das auf Zuspruch - allerdings in Maßen.