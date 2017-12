Tübingen/Oberes Nagoldtal Vorwurf: 200 Fälle von Missbrauch an zehn Kindern

Die eigene Kindheit als Sohn einer alleinerziehenden Mutter mit mehreren Halbgeschwistern in Bremen, zeitweise auch in Pflegefamilien, muss zwar schwierig gewesen sein. Der Angeklagte deutete Gewalt und Missbrauch durch die unterschiedlichen Partner seiner Mutter an. Heftige homosexuelle Erfahrungen in der Pubertät unter seinen gleichaltrigen Kameraden habe es auch gegeben. Das habe ihn aber nicht dauerhaft geprägt, sagte der Mann. Zudem habe die Religionsgemeinschaft "Homosexualität nicht toleriert".

Aus Hilfsaktionen für rumänische Waisenkinder seit mehr als 20 Jahren habe sich dann auch ein Verhältnis zu einem Jungen entwickelt, das 2014 zu seiner Verhaftung und Verurteilung in Rumänien führte. Zuneigung sei es eher nicht gewesen, nur Bedürfnisbefriedigung. Und Geld habe eine Rolle gespielt, freiwillige Zuwendungen seinerseits, sagte der 61-jährige. Zu vier Jahren Haft verurteilt, habe er nach knapp drei Jahren nach Deutschland zurückkehren können. Seine Frau, seine Familie habe ihn wieder aufgenommen, obwohl die hiesigen Vorwürfe schon im Raum standen und nach zehn Tagen zu seiner neuerlichen Verhaftung führten. Er sei "nicht auf Jagd gewesen" und sehe die Fälle inzwischen auch als schlimme Verfehlungen, die er bereue. "Aber damals habe ich das nicht so bedacht", sagte der Mann.