Tübingen Mutmaßlicher Autodieb nach Flucht festgenommen

Der Mann war am Mittwochmittag unter dem dringenden Verdacht des Wohnungseinbruchs und des Autodiebstahls dem Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt worden. Dieser hatte die Untersuchungshaft angeordnet. Vor dem Gerichtsgebäude täuschte der Verdächtige gesundheitliche Probleme vor. In diesem Zusammenhang gelang es ihm, über eine Mauer zu springen und in Richtung Innenstadt zu flüchten.

Nach jetzigem Kenntnisstand überfiel der 37-Jährige anschließend in einem Parkhaus in der Herrenberger Straße einen 65-jährigen VW Golf-Fahrer. Dabei soll er das Opfer mit einem Messer bedroht und es gezwungen haben, mit ihm ins Französische Viertel zu fahren. Unterwegs musste der 65-Jährige an einer Bank Bargeld abheben und dem Tatverdächtigen übergeben. Im Französischen Viertel ließ der 37-Jährige das Opfer aussteigen und flüchtete selbst mit dem Golf in unbekannte Richtung.

Nach einem Hinweis, wonach der Gesuchte und der schwarze Golf in Tübingen gesehen worden waren, erkannten Fahndungskräfte der Kriminalpolizei das Fahrzeug auf der B 27 in Fahrtrichtung Stuttgart und nahmen die Verfolgung auf. Der 37-Jährige verließ auf den Fildern die Bundesstraße und fuhr anschließend wieder in die Gegenrichtung auf diese auf. Auf Höhe der Ausfahrt Stetten konnte das Auto von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Flughafen angehalten werden. Der Verdächtige wurde widerstandslos festgenommen. Der Wagen, an dem sich nun gestohlene Stuttgarter Kennzeichen befanden, konnte sichergestellt werden.