Ein Fehlbetrag von 23 Millionen Euro – das ist die schockierende Zahl in der vorläufigen Ergebnisrechnung für das Jahr 2024, die Stadtkämmerin Michaela Wild in der jüngsten Gemeinderatssitzung präsentiert hat – samt einem Ausblick auf die Konsequenzen.

22 722 630 Euro und 61 Cent – das ist das Gesamtergebnis der vorläufigen Jahresrechnung 2024 der Stadt Albstadt.

Es ist deshalb so schlecht, weil das Ordentliche Ergebnis ein dickes Minus vorweg hat: 23 011 396 Euro müssen durch Kredite finanziert werden. Gerechnet hatte Stadtkämmerin Michaela Wild im Plan für 2024 lediglich mit einem Defizit von 6,8 Millionen Euro.

An Gewerbesteuer hat die Stadt 3,4 Millionen Euro weniger eingenommen als geplant, und diese wichtigste Einnahmequelle der Stadt wird nicht nur in den nächsten Jahren stagnieren, wie es aussieht, sondern aufgrund der Weltwirtschaftslage und der US-Zollpolitik – in Albstadt sitzen viele weltweit tätige Unternehmen – sogar deutlich einbrechen. Eine Glaskugel hat auch Michaela Wild nicht – aber die schlimmsten Befürchtungen, wie in ihrem Vortrag deutlich wurde. Hatte Albstadt 2022 mit 36,2 Millionen Euro noch Rekord-Gewerbesteuereinnahmen, rechnet Wild in diesem Jahr mit 25,5 Millionen Euro.

Allzeit-Hoch bei den Baukosten

Bei den ordentlichen Aufwendungen sind es die Personalkosten, die 2024 mit 48,2 Millionen Euro 1,4 Millionen über dem Plan lagen. Bei Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen waren es 2,8 Millionen Euro mehr, bei Transferaufwendungen 73,9 und damit 9,6 Millionen Euro mehr. Ein Allzeit-Hoch erreichen 2026 die Kosten für Bautätigkeit mit 31,4 Millionen Euro. 2025 sind 27,3 Millionen geplant, 2024 waren es 25,3 Millionen Euro.

Das Verhältnis zwischen Zahlungsmittelüberschuss und Finanzmittelbedarf aus Investitionen ist seit 2016 negativ mit einer Ausnahme im Jahr 2022. Im vergangenen Jahr standen – krass – 3,6 Millionen Euro 20,7 Millionen Euro gegenüber, heuer werden es laut Plan 10,4 gegenüber 22,6 Millionen Euro sein und 2026 gar 8,6 gegenüber 27,9 Millionen Euro.

Die Schuldenkurve steigt steil an

Somit zeigt die Schuldenkurve steil nach oben. 2024 stand die Stadt mit 65,8 Millionen Euro in der Kreide, heuer werden es 89,6 und nächstes Jahr 92 Millionen Euro sein – voraussichtlich; es könnte auch noch mehr werden. Was Albstadt hingegen an liquiden Mitteln auf der hohen Kante hat, ist nicht einmal mehr siebenstellig: 632 192 Euro sind es.

Das Fazit der Stadtkämmerin fällt schaurig aus: Eine Haushaltskonsolidierung sei bei dieser Wirtschaftslage „nicht über die Einnahmenseite möglich“. Der Haushalt 2025 sei nur dank erheblicher Budgetkürzungen in allen Bereichen genehmigungsfähig gewesen, „aber wir brauchen eine weitere Konsolidierungsrunde, denn wir haben ein strukturelles Defizit von mindestens zehn Millionen Euro, das weiter steigen wird“. Einfacher ausgedrückt: Albstadt lebt über seine Verhältnisse.

Das Regierungspräsidium Tübingen als Aufsichtsbehörde habe deshalb weitere Konsolidierungsmaßnahmen gefordert und die Pläne zur Gebäudebestandsoptimierung als „zwingend" bezeichnet. Wenn Albstadt in den kommenden Jahren so hohe neue Schulden mache wie vorgesehen, seien die Haushalte nicht genehmigungsfähig, so die Tübinger – die in diesem Fall die Regie über die Haushaltsführung übernehmen und damit die Hand auf den Ausgaben haben würden. Die Behörde empfehle daher „Einsparungen durch Nutzung von Synergieeffekten" sowie „umsetzbare Konzentration". Den ersten Schritt hat der Gemeinderat mit dem Beschluss für ein gemeinsames Feuerwehrhaus im Eyachtal am Donnerstag gemacht.

Wie viel kommt von den Merz-Milliarden in Albstadt an?

500 Milliarden Euro

umfasst das „Sondervermögen“, mit dem die künftige Bundesregierung die Infrastruktur in Deutschland auf einen zeitgemäßen Stand bringen will, 100 Milliarden davon sollen an die Bundesländer fließen. Wie viel davon in Albstadt ankommen wird, wollten die Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung wissen.

Nach dem Königsteiner Schlüssel

– er regelt, wie die Bundesländer an gemeinsamen Finanzierungen zu beteiligen sind – seien es gerade einmal fünf Millionen Euro auf zehn Jahre, erklärte Stadtkämmerin Michaela Wild, die nicht davon ausgeht, dass das Land Baden-Württemberg die Mittel, die es aus dem Sondervermögen des Bundes erhält, „vollumfänglich an die Kommunen weitergeben wird“.

Die Stadträte

waren unterschiedlicher Meinung über die Konsequenzen, die Albstadt aus der Finanzmisere ziehen müsse. Während Matthias Strähler (CDU) Ausgabenreduzierung als unvermeidlich bezeichnete, „um den Haushalt nicht an die Wand zu fahren“, schimpfte Uli Metzger (Freie Wähler) auf das Regierungspräsidium Tübingen, dass Albstadt „nach 15 Jahren mit Top-Haushalten den Hahn zudrehen“ wolle. Dabei sei auch eine Schule wie die Schiller-Haupt- und Werkrealschule, deren Schließung im Raum steht, Wirtschaftsfaktoren. Die Einkäufe der Schillerschüler in der „super Netto-Filiale“, die unweit der Schule 2024 eröffnet hat, rissen dann ab, nur weil „der Haushalt erstmals ein bisschen aus dem Ruder läuft“.

Oberbürgermeister Roland Tralmer

korrigierte ihn deutlich: Es sei nicht so, dass hier nur „ein bisschen etwas verrutscht“ sei – „wir hatten schon Haushaltssperren“. Einer Meinung war Tralmer mit Z.U.G.-Stadtrat Thomas Voelter, dass Bund und Land den Kommunen immer mehr Aufgaben aufbürdeten, ihnen aber zu wenig von ihren wachsenden Steuereinnahmen abgäben.