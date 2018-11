Tübingen/Kreis Calw Keine Zweifel am Schütteltrauma

Auf die schriftliche Expertise des Forensik-Professors Frank Wehner stützt sich die Anklage gegen den 37-jährigen Familienvater ganz wesentlich. Vor seinem mündlichen Gutachten hatte die Jugendstrafkammer unter dem Vorsitz von Ulrich Polachowski am zweiten Prozesstag noch die Sozialpädagogin in den Zeugenstand geholt, die in der Tübinger Uni-Kinderklinik zum Kinderschutzteam gehört und sich bei Verdachtsfällen auf Kindesmisshandlung um den Kontakt zu den Eltern und zu den Jugendämtern kümmert.

Die Reaktion der Eltern nennt die Zeugin "authentisch erschüttert"

Sie hatte die Eltern beim Besuch ihres lebensgefährlich verletzten Töchterchens auf der Intensivstation sofort über das diagnostizierte Schütteltrauma und auch über den Verdacht gegen den Vater informiert. Die Reaktion beider Eltern nannte die Sozialpädagogin "authentisch erschüttert". Das Ehepaar habe sich gegenseitig getröstet und keine Vorwürfe gemacht, auch als man den fraglichen Tag gemeinsam durchgegangen sei, um sich die Verletzungen des Kindes zu erklären. Sie hätten jederzeit bereitwillig kooperiert, sagte die Sozialpädagogin. Nie habe sie das Gefühl gehabt, dass einer von beiden der Täter sein könne.