Tübingen Elon Musk plant Kooperation mit Curevac

Dies kündigte er am Sonntagabend auf Englisch bei Twitter an. "Tesla baut als Nebenprojekt RNA-Mikrofabriken für Curevac und möglicherweise andere", erklärte Musk. Deshalb und wegen der Fabrik "bin ich diese Woche auf dem Weg nach Deutschland". Tesla nannte zunächst keine Details wie Orte und Zeiten der Reisestationen. Einer der Geschäftsführer des Curevac-Hauptinvestors Dievini, Christof Hettich, sagte dem "Mannheimer Morgen" (Dienstag), Musk werde am Dienstag und Mittwoch in Deutschland sein.