Tübingen/Calw Täter wird nach Haft rückfällig

Das diesmal missbrauchte Kind, als Neffe seines Lebensgefährten an einem Samstag tagsüber zu Gast in der gemeinsamen Wohnung, hatte weder sexuelle Erfahrungen noch Neigungen solcher Art.

Die Haftentlassung des IT-Technikers in eine therapeutische Wohngruppe samt engmaschicher Betreuung war 2012 mit klaren und strengen Auflagen einer fünfjährigen Führungsaufsicht verbunden: darunter das vollständige Verbot des unbeaufsichtigten Umgangs mit Minderjährigen und Verbot des Aufenthalts solcher Kinder in der eigenen Wohnung.

Als diese fünfjährige Führungsaufsicht im März dieses Jahres endete, hatte der Angeklagte den Besuch des Zehnjährigen wenige Tage später wohl schon vorbereitet, geradezu zielstrebig. Die Familie war ahnungslos, der Partner ohne Misstrauen. Nach dem Tennisspiel ging es zum Einkaufen. Der Junge bekam die begehrten elektronischen Geschenke. Dass er sich davon eine sexuelle Gegenleistung versprach, räumte der Mann auf Nachfrage unumwunden ein.

Beim Einrichten der Computerspiele zog er dem Jungen gegen dessen erkennbaren Willen die Hose aus und missbrauchte ihn. Auch als das Kind schließlich zu weinen begann, ließ er nicht gleich von ihm ab. Was der 51-jährige ihm angetan hatte, konnte das Gericht an den Worten ermessen, die der Junge dem Täter anderntags per Whatsapp geschickt hatte.