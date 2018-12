Tübingen/Bonn Unter der Lupe: Die Reichsbürgerszene

"Deutschland ist nicht souverän": "Ach ja, der Dauerbrenner", kommentiert Politologe Frankenberger die krude These, die sich hartnäckig in den einschlägigen Foren halte. Spätestens seit den Zwei-plus- Vier-Verträgen und der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten sei die Souveränität wieder hergestellt. Und dadurch, spinnt der Experte den Gedanken weiter, erübrige sich auch ein separater Friedensvertrag. Souverän sei Deutschland auch durch die UN-Mitgliedschaft seit 1990, "denn nur ein souveräner Staat kann dort auch Mitglied sein". Frankenberger kennt den durchschaubaren Argumentations- und Desinformationsmechanismus der Szenen-Anhänger nur zu genau: Man nehme Aussagenschnipsel, packe sie in einen großen Becher, schüttle sie wie bei einem Cocktail gut durch – und fertig ist das Gebräu.

Deutsches Reich

Vermeintliche Reichsbürger leben immer noch im Deutschen Reich, das in ihren Augen nach wie vor besteht. Ihr Argument: Nicht die Reichsregierung habe kapituliert, sondern lediglich die deutsche Wehrmacht. Dies sei zwar korrekt, erläutert Frankenberger. "Doch durch die Annahme und Ratifizierung einer neuen Verfassung, dem Grundgesetz, erlischt automatisch die zuvor geltende Verfassung, in dem Fall die Weimarer Verfassung. Es kann ja nur eine Verfassung geben."

Wenn es um profundes Wissen über die Szene geht, wird immer wieder ein Name genannt, der von Michael Hüllen. Dieser ist beim Verfassungsschutz Brandenburg tätig und gilt bundesweit als einer der besten Kenner der Gruppierung. Er kennt deren strategisches Spiel wie kaum ein anderer: Wie kommen die teils absurden Thesen zustande? Zum einen, betont Hüllen, werden schiere Behauptungen in die Welt gesetzt, die keinen Glaubwürdigkeitstest bestehen würden. Gerne werden rechtliche Passagen auch aus dem Zusammenhang gerissen, entscheidende Teile weggelassen, um daraus eine "eigene Geschichte" zu machen.

Gespinst Mutterrolle

Keine Mutterrolle, Haus weg: Für Panik vor allem unter Hauseigentümern sorgen die "Reichsbürger" zum Jahreswechsel 2016/17 mit Meldungen im Netz, dass Eigentümer ihre Immobilien verlören, wenn sie keine Mutterrolle vorweisen könnten. Unsere Zeitung berichtete im März 2017 exklusiv darüber. "Wieder ein Paradebeispiel dafür, wie mit einem schwammigen Begriff Stimmung gemacht wird", sagen die Experten: Ein Anruf bei den Katasterämtern, und "der Spuk ist vom Tisch".

Spätestens bei der merkwürdigen Information, man müsse sich das wichtige Papier im Reichskatasteramt in Kattowitz besorgen, "müsste doch der Dümmste aufwachen", schüttelt ein Experte aus dem Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung den Kopf über den mittlerweile etwas abgeebbten Hype. Der Begriff "Mutterrolle" sei eine historische Bezeichnung aus dem Königreich Preußen. Heute bilden Grundbuch und Liegenschaftskataster zusammen den Nachweis der rechtlichen und tatsächlichen Verhältnisse an Grundstücken. Wenn nun in Internetblogs davon die Rede sei, dass Bürger "die Mutterrolle mit Siegel des Katasteramtes auf 12 Uhr verlangen müssten, andernfalls das Eigentum an Häusern und Grundstücken am 1. Januar 2017 per Gewohnheitsrecht an die EU falle" ist dies schlicht Humbug. Aus einem Behördenmitarbeiter platzt es heraus: "Da kann ich gleich erzählen, wenn bei Vollmond die Hexen über dem Fernsehturm tanzen, dann ist mein Haus weg."

Spinner oder Kluge?

Michael Hüllens Persönlichkeits-Einordnung lässt keine Zweifel aufkommen: Die politischen Thesen der "Reichsbürger"-Bewegung werden überlagert durch "esoterisches Gedankengut" und "antisemitische Muster". Und, es sind nicht nur "komplette Vollspinner", die solche Thesen unbeirrt vertreten, sondern auch Intellektuelle, ­ergänzt Rolf Frankenberger. Das Ziel der Szene ist so klar, wie das Ergebnis des Faktenchecks: "Sie wollen Ängste schüren, die Leute verrückt machen und Ämter wie Behörden stressen." Parallel dazu werde eine Verklärung Russlands und des russischen Präsidenten betrieben. "Es ist bekannt, dass Rechtsextreme gute Kontakte zu Russland haben."

Aufgrund der Ablehnung der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland seien alle Gruppierungen, die unter dem Label "Reichsbürger" zusammengefasst werden, dem politischen Extremismus zuzurechnen und damit gefährlich für die Demokratie.

Wie sollen sich Netznutzer unter den vielen Blogs und Foren, die unermüdlich vermeintliche Informationen ins Internet jagen, da zurechtfinden? "Es ist schwierig geworden", räumen Frankenberger und Hüllen ein. Beide raten zum sorgfältigen Recherchieren und Prüfen der Quellen in Bezug auf deren Seriosität. Lassen sich "Reichsbürger" selbst vom Gegenteil ihrer Thesen überzeugen? "Die wenigsten", beobachtet Hüllen. "Die leben in einem geschlossenen Gedankengebäude."