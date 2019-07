Tübingen/Bad Wildbad Prozess um Misshandlung fast geplatzt

Der Bundesgerichtshof hatte dem Revisionsantrag der heute 27-jährigen insgesamt vierfachen Mutter und ihres Verteidigers stattgegeben und das Verfahren an die Tübinger Jugendstrafkammer zurückverwiesen. Fast wäre der Prozess gleich geplatzt – wegen möglicher Befangenheit eines Schöffen.

Es geht dabei nur um das Strafmaß für die Frau, die zuließ, was der damalige Lebensgefährte – wegen Gewalttaten gegen Partnerinnen vorbestraft und wegen Sucht immer wieder in psychiatrischer Behandlung – den beiden Kleinkindern, Bruder und Schwester, über Monate hinweg angetan hat: notorisches Anbrüllen, brutale Schläge, Verbrennungen mit einem Feuerzeug, kalte Zwangsduschen in Kleidern, Einsperren in dunkle Kabuffs.

"Doppelbewertungen"