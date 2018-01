Tübingen/Bad Wildbad Bikepark: Klage gegen Stadt abgewiesen

Die Klägerin, also die Radsportakademie, hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. Der Stadt entsteht damit kein finanzieller Schaden.

Aufgrund der hohen Besucherfrequenz an Wochenenden und Feiertagen musste die Stadt die Besucherströme an der Sommerbergbahn neu ordnen.

Während an den Werktagen die Mitnahme von Bikern des Bikeparks problemlos möglich bleibt, ist dies an den besucherstarken Wochenenden und an Feiertagen nicht mehr möglich, da die Wartezeiten der regulären Fahrgäste sonst zu lange sind.