Tübingen/Albstadt Tübinger OB will Regionalstadtbahn

Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer (Grüne) will die Bürger über eine Straßenbahn für die Universitätsstadt entscheiden lassen. Es wäre der erste Bürgerentscheid in Tübingen über ein Projekt dieser Größenordnung, wie Palmer am Mittwoch sagte. Ersten Berechnungen zufolge soll die Innenstadtstrecke vom Bahnhof über die Neckarbrücke, vorbei an der Universität, hinauf zu den Kliniken auf dem Berg rund 100 Millionen Euro kosten. Der Bürgerentscheid soll im Jahr 2020 stattfinden.

Bis dahin sollen die Tübinger die Möglichkeit haben, bei Informationsveranstaltungen Details zu erfahren und in Workshops über Alternativen zur Lösung des Verkehrsproblems zu diskutieren. Aufgrund der vielen Pendler, die in Tübingen arbeiten, bilden sich täglich Staus im Berufsverkehr. Bislang hat Tübingen keine Straßenbahn.

Das Projekt wäre ein Teil der größer angelegten Regionalstadtbahn. Das sind elektrifizierte Bahnstrecken in Richtung Reutlingen, Albstadt, Rottenburg und Herrenberg, die in den nächsten Jahren realisiert werden. In dieses Netz würde die Tübinger Innenstadtstrecke integriert.