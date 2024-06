Tubex in Rangendingen

1 Dr. Cornelius Grupp (links) und sein Sohn Cornelius Grupp (rechts) mit Leopold Werdich (Mitte) Foto: Tubex

Bei der Tubex GmbH aus Rangendingen gibt es einen Wechsel in der Geschäftsführung. Leopold Werdich, Geschäftsführer der Tubex GmbH, wechselt innerhalb der Dr. Grupp Unternehmensgruppe und übernimmt ab Juni 2024 eine leitende Position in der CAG Holding GmbH, wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung mitteilt.