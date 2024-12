Prozessauftakt nach Geiselnahme Todesangst im Albstädter Polizeirevier

Dramatische und traumatisierende Ereignisse haben sich bei einer Geiselnahme am 27. Juni im Polizeirevier Albstadt in Truchtelfingen abgespielt. Am Montag begann der Prozess gegen einen 42-Jährigen Ukrainer – Nebenkläger ist ein Polizeibeamter.