Am Dreikönig-Nachmittag hielt der TSV Weitingen im Foyer der Buchsteighalle seine Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2024 ab. Dabei zogen die Vorstände und Abteilungsleiter erfolgreich Bilanz, gaben einen Ausblick auf die geplanten neuen Projekte, betonten die Bedeutung des Vereinslebens und hoben die gute Gemeinschaft hervor.

Nachdem Vorstand Öffentlichkeitsarbeit, Patrick Schmitt, die knapp 60 des 427 Mitglieder zählenden Vereins begrüßt hatte, berichtete Schriftführer Markus Raible über das abgelaufene Jahr. Als besondere Ereignisse nannte er die Theateraufführungen des TSV-Jaunerstadls, das Neunmeter-Turnier mit 19 gemeldeten Mannschaften, die Mitgestaltung des „Hoametfeschts“ sowie die beiden Wanderungen über 20 und 62 Kilometer.

Er verwies auch auf die Pflege der Grünflächen und des „Sporthäusles“, wofür Norbert Saile, Gerhard Breining und Jürgen Pekari verantwortlich zeichnen. Außerdem musste aufgrund eines Sturmschadens für rund 8000 Euro das Fangnetz und die Streben repariert werden. Kassierer Kai Schmid konnte – wie im Jahr zuvor – wieder eine positive Gesamtbilanz verzeichnen. Der Vorstand für Finanzen, Tobias Schmid, unterstrich die vorsichtige Investitionsstrategie des Vereins und erwähnte die Anpassung der Übungsleitersätze und die moderate Anpassung der Mitgliedsbeiträge.

Nach Fußball-Abteilungsleiter Tim Bucher steht die erste Mannschaft derzeit auf Platz 15 in der Kreisliga A3 und die Reserve auf Platz 8 in der Tabelle. Das Motto für die Rückrunde laute daher: „Gas geben, da ist noch viel Luft nach oben.“ Der bisherige Trainer Michael Müller sei auch für 2024/2025 verpflichtet worden. Erfreulich sei, dass zwei Geflüchtete in den aktiven Spielbetrieb integriert werden konnten.

Laura Kalbacher berichtete als eine der beiden Abteilungsleiterinnen „Fitness und Gesundheit“ von einem breitgefächerten Angebot mit jeweils bis zu 25 Kursteilnehmern. Absoluter Spitzenreiter sei jedoch das Kinderturnen mit rund 70 Kindern. Die Abteilung Badminton zählt laut Erika Schmid sechs aktive Mitglieder, die an verschiedenen Turnieren im Einzel- und Doppel teilnehmen.

Ein besonderer Fokus des TSV liegt laut Irmgard Stickel, der Abteilungsleiterin Jugendfußball, nach wie vor in der Kinder- und Jugendarbeit. Die Anzahl der jungen Spielerinnen und Spieler gehe aber leicht zurück. Trotz allem alledem trainieren zurzeit 70 Kinder und Jugendliche des TSV in der JSG Gäu.

Das Jahr 2025 ist vollgepackt mit TSV

Jan Schiebel, Vorstand Sport, bot eine Vorausschau auf das kommende Jahr. Wichtige Termine neben den Rundenspielen sind unter anderem das Theaterwochenende vom 11. bis 13. April, das AH-Turnier am 17. und 18. Mai, das Neunmeter-Fleggatunier, die Mitveranstaltung des „Hoametfeschts“ am 6./7. September sowie der TSV-Wandertag am 27. September. Neben den 20- und 60-Kilometerstrecken werde nun auch eine 40 Kilometer lange Tour angeboten. Und Im Anschluss des letzten Heimspieltags am 7. Juni werde der TSV-Förderverein sein 30-jähriges Bestehen feiern. „Wie ihr seht, ist das Jahr 2025 vollgepackt mit TSV. Dies zeige, dass der Verein lebt und aktiv ist.“

Wahlen und Ehrungen beim TSV Weitingen

Ergebnis der Wahlen



Vorstandsvorsitzender Sport:

Jan Schiebel

Schriftführer:

Markus Raible

Kassierer:

Kai Schmid

Jugendleiterin Fußball:

Irmgard Stickel

Veranstaltungsleiter:

Daniel Wellhäußer (in Kooperation mit Dominik Straub)

Beisitzer:

Norbert Saile, Pascal Schmid und Fabrice Schmitt

Gerätewart:

Marco Bächle

Kassenprüfer:

Daniel Buchmüller (für Sandra Schanz)

Ehrungen

nahm Patrick Schmid, Vorstand Öffentlichkeitsarbeit, vor.

Die Vereinsehrennadel in Bronze

für zehn Jahre aktive Tätigkeit erhielten Andrea Digeser, Tina Oettinger und Emma Scholz. Dieselbe Nadel für 15 Jahre fördernde Mitgliedschaft durften Niklas Schiebel, Benedikt Teufel, Nico Breining und Valentin Brezing entgegennehmen.

Silber für 25-jährige Mitgliedschaft

gab es für Angelika Kalbacher, Roland Bernhagen und Rüdiger Maier.

Mit der Vereinsehrennadel in Gold

für 40-jährige Mitgliedschaft wurden Sandra Mutz und Charles Tagatsch ausgezeichnet.

Ehrenmitglied:

Zudem wurde Bärbel Teufel die Ehrenmitgliedschaft verliehen. Sie hatte viele Jahre die Abteilung Fitness und Gesundheit geleitet und ist nach wie vor noch sehr aktiv, unter anderem ist sie weiterhin für die Einteilung für Kaffee und Kuchen bei den Heimspielen verantwortlich. Schmid lobte sie als „quasi heimliche Trainerin des süßen Spiels“.