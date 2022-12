5 "Feen" auf der Bühne. Foto: Pfister

Mit nahezu 1400 Mitgliedern der größte Verein der Stadt, hat der TSV Burladingen jetzt seine Weihnachtsfeier in der Stadthalle gefeiert. Auf der Bühne gab’s ein tolles Programm, und die Stadthalle war rammelvoll.















Burladingen - Das Motto der vier Gruppen der Dancing Crew lautet dieses Jahr "Die tanzenden Fantasiewesen!" Los ging’s mit der Vorschule und Klasse 1 um Hannah Maier und Anna Schäfer und der Aufführung "Die Feen". Dann begrüßte der erste Vorsitzende des TSV Burladingen Roland Klumpner die vielen Besucher.

"Frau Gugel & Frau Hupf"

Als "Frau Gugel & Frau Hupf" schnappten danach Sandra Puccio und Petra Kanz "TSV-Geflüster" auf, ehe Tänzerinnen der Klassen 2 bis 4 um Sabrina Pfister mit der Aufführung "Die Zauberer" begeisterten.

Die erste Pause wurde durch eine Abordnung der Jugendkapelle umrahmt, es bestand die Möglichkeit, Lose zu kaufen, und auch die Cafeteria im Foyer war geöffnet.

Weiter ging’s mit den Klassen 5 bis 7 der Dancing Crew mit Jana Höffler und der Aufführung "Die Gespenster".

Die Sportlerehrung

Bei der anschließenden Sportlerehrung wurde Wendelin Acker unter anderem als Baden Württembergischer Meister im Fünfkampf geehrt. Die Handball-Herren schafften den 1. Platz in der Kreisliga 1, die Tischtennis-Herren den 1. Platz in der Bezirksliga.

Die Tennis-Jungen U13 schafften den 1. Platz in der Bezirksklasse mit Robin Kiesler, Gabriel Unser, Mika Ott und Anel Zukancic und die Mädchen U19 den 1. Platz in der Bezirksliga mit Pia Ritter, Julia Steck, Hanna Hauser und Lena Kiesler. Zudem wurde die Mannschaft Sieger im Bezirkspokal.

In den Einzelwettbewerben ging bei den Bezirksmeisterschaften der 1. Platz im Doppel U12 an Robin Kiesler, der im Doppel U19 und U15 an Pia Ritter und Julia Steck, der im Einzel U19 an Pia Ritter und im Einzel U15 an Julia Steck.

Im dritten Block

Im Programm ging es weiter ging es mit dem Kinderturnen und den Trainern Melissa und Daniel Heckhoff sowie Yvonne und Norbert Freudemann.

Im dritten Block traten schließlich die Klassen 8 bis 12 mit Sarah Klaiber als "Aliens" auf, ehe "Frau Gugel & Frau Hupf" gemeinsam mit den Kindern den Nikolaus und seinen Knecht Ruprecht begrüßten. Der freundliche Weihnachtsbote hatte lobende Worte und selbstverständlich auch Geschenke mitgebracht.