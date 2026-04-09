TSV Straßberg: Rückblick auf Erfolge – ein Kampfsportler sticht heraus

Vorstandssprecher Florian Eisen blickte in der Hauptversammlung auf die Ereignisse des vergangenen Jahres zurück. Im Fokus stand der traditionelle Weihnachtsmarkt, aber auch das große Ringtreffen, bei dem der TSV mit einer Besenwirtschaft aktiv war. Auch weitere Veranstaltungen wie die Besenwirtschaft im Sportheim beim Nachtumzug der Burgnarren, das Hallenknallen, die erstmals ausgetragene Deutsche Hundemeisterschaft sowie die Teilnahme am Umwelttag wurden in Erinnerung gerufen. ​

Tobias Gut konnte anschließend die sehr gute Finanzlage des TSV Straßberg vorstellen. Kassenprüfer Richard Mauch bestätigte die ordnungsgemäße Führung der Kasse. Andreas Pleichinger oblag es, den Bericht zu den beiden aktiven Mannschaften und der AH vorzutragen. Danach hielt Jugendleiter Michael Heusel eine flammende Rede zum Jugendfußball, nach der jeder im Saal das nächste Jugendspiel unbedingt ansehen muss.

Erfolge des Läuferteams

Neben dem Fußball bietet der TSV Straßberg auch diverse Turngruppen für Kinder und Erwachsene an. Diese stellte Petra Rosner vor und warb auch für den Bundesfreiwilligendienst, bei dem der TSV in Kooperation mit der Schlossgartenschule Strassberg eine Stelle anbietet. Zudem durfte sie die vielfältigen Erfolge des Läuferteams um Sandra und Simon Friedrich sowie Marc Messmer, Timo Flad und Dominik Hermle vorstellen, die den TSV bei diversen Marathon- und anderen Läufen vertreten.

Christoph Ermel stellte danach die kleinste, aber umso erfolgreichere Gruppe des Kampfsports vor, die als erste Straßberger ein Mitglied einer Jugend-Nationalmannschaft hervorbrachten. Der Keno-Kämpfer Kota Brunner wird hier die Straßberger Farben bei der Jugend-Nationalmannschaft vertreten. Bürgermeister Markus Zeiser konnte im Anschluss ohne Gegenstimme die Entlastung der Vorstandschaft vornehmen. Danach standen turnusgemäß die Neuwahlen für Vorstand und Ausschuss auf dem Programm.

Ergebnisse der Wahlen

Neu gewählt in die Gremien wurden Uli Kiefer (Vorstandssprecher), Mandy Bienwald (Hauptkassiererin), Dominik Wessner (Mitgliederverwaltung), Tony Joachimi (stellvertretender Abteilungsleiter Fußball) sowie Calvin Nemes, Christine Wölfle und Michael Hotz (Beisitzer im Vereinsausschuss). Als neuer Kassenprüfer wurde Tobias Gut gewählt. Die übrigen Amtsinhaber wurden in den Ämtern bestätigt.

Aus den Reihen des Ausschusses und Vorstands wurden Elke Schatz-Wessner, Carmen Quass, Birgit Posch, Tobias Gut, Florian Eisen mit einem Geschenkkorb verabschiedet. Daran anschließend konnte Vorstandsmitglied Karl Friedrich mit Urkunden, Blumen und Präsenten verdiente und treue Mitglieder ehren.

Geehrte Mitglieder