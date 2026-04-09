TSV Straßberg: Rückblick auf Erfolge – ein Kampfsportler sticht heraus

Der TSV Straßberg blickte bei der jüngsten Hauptversammlung auf einige Aktivitäten und sportliche Erfolge.
Vorstandssprecher Florian Eisen blickte in der Hauptversammlung auf die Ereignisse des vergangenen Jahres zurück. Im Fokus stand der traditionelle Weihnachtsmarkt, aber auch das große Ringtreffen, bei dem der TSV mit einer Besenwirtschaft aktiv war. Auch weitere Veranstaltungen wie die Besenwirtschaft im Sportheim beim Nachtumzug der Burgnarren, das Hallenknallen, die erstmals ausgetragene Deutsche Hundemeisterschaft sowie die Teilnahme am Umwelttag wurden in Erinnerung gerufen.