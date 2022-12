3 Die Helfer an den Verpflegungsbuden hatten alle Hände voll zu tun. Foto: Born

Straßberg - In Straßberg ist es eine schöne Adventstradition, dass der Turn- und Sportverein Straßberg zu seinem stimmungsvollen Weihnachtsmarkt einlädt – heuer zum 16. Mal. Wäre die Coronapandemie nicht ausgebrochen, könnte man bereits bei der 18. Auflage sein; in den vergangenen zwei Jahren pausierte der Markt.

Der kleine aber feine Markt hat ein treues Stammpublikum. Bereits am Mittwoch vor dem dritten Advent war der Markt geöffnet und hat einige Besucher angelockt. Hauptmarkttag war jedoch der Samstag, und wie in den Jahren zuvor ein Besuchermagnet. Bei den eisig-kalten Temperaturen die am dritten Adventswochenende herrschten, wärmten sich die Gäste bei heißem Glühwein und Punsch auf und genossen das weihnachtliche Flair des Marktes, den nicht zuletzt der glänzende Weihnachtbaum zu verantworten hatte.

"Nette Sächle" an den Ständen

Das fleißige Helferteam hatte in den Marktständen viel zu tun und versorgte die Besucher mit knackigen Bratwürsten, dampfenden Waffeln und anderen weihnachtlichen Leckereien. An den Geschenkeständen wurde Schönes und Nützliches für den Gabentisch angeboten. Handgefertigte Fensterbilder, Duftseife, Honig und Artikel aus Bienenwachs, selbst gestrickte Handschuhe und Mützen, Geschenkartikel aus Filz - Auswahl gab es reichlich. Natürlich kam auch der Nikolaus mit seinem Knecht Ruprecht vorbei und verteilte an die Kinder Süßigkeiten. Lichterschein und festliche Vorträge des Straßberger Musikvereins ergaben eine familiäre, heimelige Stimmung.