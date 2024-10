TSV Steinbach Haiger – FC 08 Villingen: Niederlage trotz früher Führung: Nullachter verlieren in Steinbach

1 Karlo Kuranyi (links) im Zweikampf mit Steinbach Aaron Manu. Die Nullachter zogen bei der 1:3-Auswärtsniederlage in zu vielen solcher Situationen den Kürzeren. Foto: Eibner/Wiegan

Der FC 08 Villingen musste auswärts beim TSV Steinbach Haiger mit 1:3 die siebte Niederlage im zwölften Regionalliga-Spiel hinnehmen. Der Führungstreffer durch Admir Osmicic reichte am Ende nicht für einen Punktgewinn.









Nach einer Anfangsphase, in der die Gastgeber zwar die aktivere Mannschaft waren, aber – wenn überhaupt – nur durch Distanzschüsse und Flanken in den Sechzehner gefährlich wurden, war in der achten Minute der Villinger Traumstart perfekt: Admir Osmicic erzielte den frühen Führungstreffer für die Nullachter. Christian Derflinger brachte eine Ecke von der rechten Seite mit Zug zum Tor in den Strafraum, Marcel Sökler verlängerte am kurzen Pfosten – und dann war der junge Innenverteidiger zur Stelle und wuchtete die Kugel per Kopf an TSV-Keeper Jesper Heim vorbei in die Maschen.