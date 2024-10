TSV Steinbach Haiger – FC 08 Villingen: Mario Klotz: „Wir waren Steinbach heute nicht gewachsen“

1 08-Coach Mario Klotz musste nach dem 1:3 in Steinbach anerkennen, dass seine Mannschaft dem heutigen Gegner klar unterlegen war. Foto: Eibner//Wiegan

Der Cheftrainer des FC 08 Villingen war nach der 1:3-Niederlage realistisch und gratulierte den starken Gastgebern zu ihrem verdienten Sieg. Die Trainerstimmen zur Regionalliga-Partie.









Mario Klotz, FC 08 Villingen: „Wir müssen Steinbach zu einer sehr guten Leistung und zu den drei Punkten gratulieren. Wir waren ihnen heute einfach nicht gewachsen, so ehrlich muss man sein. Die frühe Führung hat uns natürlich in die Karten gespielt und wir hatten in der ersten Halbzeit auch noch ein paar gute Gelegenheiten, aber insgesamt haben wir uns mit dem ständigen Druck der Steinbacher sehr schwergetan. Es ist uns zu selten gelungen, das Pressing zu überspielen. Da hat uns natürlich der Ausfall von Andrea Hoxha sehr wehgetan. In der zweiten Halbzeit war es dann noch schwerer, weshalb wir nur noch einen Torschuss hatten.“