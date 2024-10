TSV Steinbach Haiger – FC 08 Villingen: Ein gutes Omen? Kapitän Nico Tadic kehrt endlich zurück

1 Kapitän Nico Tadic kehrt nach langer Verletzungspause zurück in den 08-Kader. Foto: Eibner/Roland Sippel

Ohne Andrea Hoxha (Kreuzbandriss) und Ergi Alihoxha (Sperre) wollen die Nullachter am Samstag (14 Uhr, wir streamen live) beim TSV Steinbach Haiger überraschen. Dafür kehrt der Kapitän endlich zurück.









REGIONALLIGAWer Pflichtpunkte im Kampf um den Klassenerhalt verpasst (1:3 im Aufsteigerduell gegen Göppingen), der muss eben Bonuszähler holen. Doch einfach wird es in den kommenden Spielen nicht. Am Samstag in Haiger, danach im Friedengrund gegen Kickers Offenbach und dann bei Tabellenführer FSV Frankfurt: Villingen ist in diesem Hessen-Dreierpack jeweils nur der klare Außenseiter.