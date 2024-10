TSV Steinbach Haiger – FC 08 Villingen: Auch ein Villinger hat in Mittelhessen seine Spuren hinterlassen

Auch ein Villinger hat in Mittelhessen seine Spuren hinterlassen

1 Der Villinger Matthias Mink trainierte der TSV Steinbach von 2016 bis 2019. Foto: Eibner

Nächste Ausfahrt: IBRE-Sportzentrum Haarwasen, Sportplatzstraße 120, 35708 Haiger. Für den FC 08 wartet dort am Samstag (14 Uhr, wir streamen live) eine schwere Aufgabe. In Mittelhessen wird seit Jahren gut gearbeitet.









Seit 2015/16 spielen die Steinbacher in der Fußball-Regionalliga Südwest. Von 2016 bis 2019 war dabei mit Matthias Mink ein gebürtiger Villinger – und Spieler der DJK Villingen – Trainer beim TSV Steinbach. Mink gewann 2018 mit dem TSV Steinbach den Hessenpokal und zog so in den DFB-Pokal ein.