TSV Simmersfeld: Nach 22 Jahren endet die Ära Daniel Wurster

Seit 22 Jahren ist Daniel Wurster beim TSV Simmersfeld, die letzten vier davon als Trainer. Ab der neuen Saison übernimmt Marc Baur vom VfL Oberjettingen.
Am Ende war der Akku bei Daniel Wurster einfach leer. „Wenn man bei seinem Heimat- und Herzensverein das Traineramt begleiten darf, will man es immer maximal gut machen“, sagt der scheidende Trainer des TSV Simmersfeld, dem er seit 22 Jahren angehört – als Spieler, Kapitän, Mannschaftsverantwortlicher und seit 2022 als Trainer. Im Sommer wird jedoch Schluss sein. Seine Nachfolge übernimmt Marc Baur, der aktuell noch Spieler beim VfL Oberjettingen ist und zuvor beim SV Schönbronn war.