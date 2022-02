1 Noah Ganau sorgte für die zwischenzeitliche 1:0-Führung des VfB. Foto: imago images/Pressefoto Baumann/Alexander Keppler via www.imago-images.de

Der VfB Stuttgart II hat das Auswärtsspiel beim TSV Schott Mainz mit 2:1 verloren. Die Schwaben gingen beim Spiel in Führung, das Tabellenschlusslicht konnte die Partie jedoch drehen.















Link kopiert

Mainz/Stuttgart - Die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart hat am Samstagnachmittag beim Tabellenschlusslicht der Regionalliga Südwest, TSV Schott Mainz, mit 2:1 verloren. Die Mannschaft von Frank Fahrenhorst hat es somit verpasst, sich etwas Luft im Abstiegskampf zu verschaffen.

Beim VfB standen mit Alexis Tibidi, Florian Schock, Li Egloff und Roberto Massimo gleich vier Spieler aus dem Profikader auf dem Platz – und die Schwaben zeigten in Halbzeit eins auch eine ansprechende Leistung, die mit dem 1:0 durch Noah Ganaus (41.) belohnt wurde.

Mainz dreht die Partie

Doch es hatte nicht sollen sein: Durch einen Sonntagsschuss von Leon Kern in der 70. Minute kamen die Mainzer zurück in die Partie. Und es kam noch bitterer: Janek Ripplinger sorgte in der 79. Minute für den Sieg des Tabellenletzten gegen das Team von Frank Fahrenhorst. Somit stecken die Schwaben immer noch tief im Abstiegssumpf.

Am kommenden Samstag hat der VfB II als Tabellen-14. gegen einen weiteren direkten Konkurrenten erneut die Chance, sich vom Tabellenkeller etwas abzusetzen, wenn es zu Hause gegen den Tabellen-16. Pirmasens geht.