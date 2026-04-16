TSV Oberdigisheim: Generationenwechsel an der Spitze

Kevin Rieker löst Harald Friz nach 34 Jahren als Vereinsvorstand beim TSV Oberdigisheim ab. Bei der Hauptversammlung präsentierte sein Nachfolger nun seine Pläne.
Zur Mitgliederversammlung wurden beim TSV Oberdigisheim gut 62 Gäste begrüßt. Unter den Gästen waren auch Bürgermeister Frank Schroft, Ortvorsteher Alexander Marquart und der Sportkreispräsident Rolf Niggel. Nach einer kurzen Begrüßung ließ der zweite Vorsitzende Kevin Rieker das vergangene Jahr Revue passieren. Ein Meilenstein war die Inbetriebnahme der neu sanierten Bärahalle.