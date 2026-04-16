TSV Oberdigisheim: Generationenwechsel an der Spitze

Zur Mitgliederversammlung wurden beim TSV Oberdigisheim gut 62 Gäste begrüßt. Unter den Gästen waren auch Bürgermeister Frank Schroft, Ortvorsteher Alexander Marquart und der Sportkreispräsident Rolf Niggel. Nach einer kurzen Begrüßung ließ der zweite Vorsitzende Kevin Rieker das vergangene Jahr Revue passieren. Ein Meilenstein war die Inbetriebnahme der neu sanierten Bärahalle.

Auch die Anschaffung eines neuen Volleyballpfostens stellte eine wichtige Verbesserung dar. Neben dem regulären Sportbetrieb engagierten sich die Mitglieder mit großem Einsatz bei zahlreichen Bewirtungsaktionen am Stausee. Ebenso wurde die Pflege des Sportgeländes neu organisiert: Die Fußballabteilung kümmert sich nun um den Fußballplatz, während die Volleyballabteilung die restlichen Flächen betreut. Ein Höhepunkt des Jahres war die Halleneinweihung im Mai, die gemeinsam mit anderen örtlichen Vereinen gefeiert wurde. Auch sportlich gab es Fortschritte, insbesondere in der Fußballabteilung, die wieder Perspektiven für eine Jugendmannschaft sieht. Die Volleyballabteilung startete erstmals im Ligabetrieb.

Neue Trainerinnen im Bereich Tanzen

Mit Veranstaltungen wie dem Beachvolleyballturnier, einem Elfmeterschießen und der Beteiligung am Oktoberfest sammelte der Verein wertvolle organisatorische Erfahrungen. Auch wenn nicht alle Angebote – wie der erstmals veranstaltete „Tag des TSV“ – die erhoffte Resonanz fanden, bewertet der Verein das Engagement insgesamt positiv. Veränderungen gab es im Bereich Tanzen, wo neue, junge Trainerinnen Verantwortung übernommen haben. Zudem wurde das Sportangebot um „Fit nach Feierabend“ erweitert. Für die Zukunft setzt der Verein weiterhin auf Engagement, Gemeinschaft und die Gewinnung neuer Mitglieder.

Bürgermeister Frank Schroft nahm die Wahl vor. Der neue Ausschuss zählt nun insgesamt elf Mitglieder. Zusätzlich wurden Kevin Moser und Heiko Clesle für zwei Jahre als Kassenprüfer bestätigt. Durch diese Wahl hat sich der Altersdurchschnitt von 51 Jahren auf 39 Jahre verjüngt.

Ein wichtiger Punkt auf der Tagesordnung war die Neufassung der Vereinssatzung. Der neu gewählte Vorsitzende Kevin Rieker erklärte, dass die bisherige Satzung deutlich veraltet sei. Insbesondere hätten sich sowohl innerhalb des Vereins als auch im rechtlichen Umfeld zahlreiche Veränderungen ergeben – von den Bereichen Vereinsorganisation und Haftung bis Datenschutz. Ziel der Neufassung sei es , eine zukunftsfähige Grundlage zu schaffen und aktuelle rechtliche Vorgaben zu berücksichtigen. Die Mitgliederversammlung nahm die neue Satzung einstimmig an.

Einige Mitglieder über Jahrzehnte hinweg dabei

Im Rahmen der Mitgliederversammlung standen auch Ehrungen und Verabschiedungen langjähriger und über mehrere Jahrzehnte hinweg tätiger Ausschussmitglieder im Mittelpunkt. So war Harry Roth 21 Jahre als Kassenprüfer tätig, während Peter Taglieber ebenfalls 21 Jahre lang als Beisitzer unterstützte. Margit Roth blickt auf insgesamt 24 Jahre im Ausschuss zurück und prägte als Übungsleiterin und Abteilungsleiterin verschiedene Sportangebote mit. Hartmut Friz war sogar 34 Jahre als Beisitzer aktiv und setzte sich insbesondere für den Fußballbereich und die Jugendarbeit ein.

Eine besondere Würdigung erfuhr Uwe Friz, der dem Verein seit 1978 angehört und beeindruckende 48 Jahre im Ausschuss tätig war. Für seine Verdienste wurde er zum Ehrenmitglied ernannt. Auch der langjährige Vorsitzende Harald Friz wurde feierlich mit langem Applaus und Standing Ovations verabschiedet. Er war zunächst als Schriftführer tätig, bevor er den Verein seit 1992 über mehr als drei Jahrzehnte als Vorstand führte. Für seine herausragenden Leistungen und sein unermüdliches Engagement wurde auch er zum Ehrenmitglied ernannt. Zusätzlich wurden mit Werner Koch und Klaus Zahner zwei weitere verdiente Mitglieder ausgezeichnet. Werner Koch war viele Jahre als Kassier sowie insgesamt 38 Jahre als Kassenprüfer tätig. Klaus Zahner engagierte sich unter anderem als 2. Vorsitzender. Beide wurden ebenfalls zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Wunsch nach guter Zusammenarbeit

Zum Abschluss der Mitgliederversammlung richtete der neue Vorsitzende Kevin Rieker noch persönliche Worte an die Anwesenden. Er betonte, dass er sich auf die bevorstehenden Aufgaben im Verein freue und zuversichtlich in die Zukunft blicke. Zugleich äußerte er den Wunsch nach einer guten und vertrauensvollen Zusammenarbeit innerhalb der Vorstandschaft und des Vereinsausschusses.