Landesligist TSV Nusplingen steht unter Strom. Die Vorfreude ist riesig. Das Highlight des Jahres steht an: am 24. Juli findet das WFV-Pokalspiel gegen den Titelverteidiger SSV Ulm im Brünnele-Stadion statt und die Vorbereitungen sind in vollem Gange.