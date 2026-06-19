TSV Nusplingen: Eine „Wall of Fame“ für die Spenderinnen und Spender

Der TSV Nusplingen saniert sein Vereinsheim und ist dafür auf Spendengelder angewiesen. Als Dankeschön hat sich der Verein eine besondere Aktion überlegt.

Eine „Wall of Fame“ gibt es jetzt in Nusplingen. Genauer beim TSV Nusplingen. Der hatte sich nämlich eine besondere Aktion überlegt, um Spenden für seine Vereinsheimsanierung zu bekommen: Ab einem Betrag von 50 Euro durften sich die Spenderinnen und Spender raussuchen, ob ihr Name auf der Spenden-Ehrenwand verweigt werden soll – zusätzlich lockten noch Preise.

Doch von vorn: Das Vereinsheim des TSV Nusplingen ist in die Jahre gekommen und muss saniert werden. „Es wird hauptsächlich von der Abteilung Fußball genutzt, da dort der Sportplatz und die dazugehörigen Kabinen sind“, erklärt Jochen Wizemann, Vorsitzender des Vereins. „Am Wochenende wird das Sportheim von allen Abteilungen ehrenamtlich bewirtet.“ Für ein aktives Vereinsleben ist das Vereinsheim also essenziell.

„Die Idee für die Spendenaktion kam im Hauptausschuss auf“, berichtet Wizemann. Federführend hatten Sascha Schlude und Niklas Zirn die Aktion auf die Beine gestellt. Und das hat sich gelohnt, so der Vorsitzende: „Die Aktion wurde sehr angenommen und hat unsere Erwartungen komplett übertroffen“, berichtet er begeistert. Rund 140 Spenden von Privatpersonen und 30 Spenden von Firmen sind mit der Aktion zusammengekommen. „An dieser Stelle auch nochmal von Herzen Danke an alle privaten Spender und Firmen. Wir sind wirklich überwältigt“, betont der Nusplinger.

Rund 600 Stunden Ehrenamt haben die Vereinsmitglieder seit vergangenem Jahr in ihr Vereinsheim gesteckt. Foto: TSV Nusplingen

Mit dem Dach ging's los

Los gingen die Arbeiten bereits vergangenes Jahr: „Wir haben im September 2025 mit der Isolierung vom Dach angefangen und im Oktober abgeschlossen“, berichtet Wizemann. „Es wird so viel wie möglich auf Ehrenamtsbasis saniert.“ Bisher seien so rund 600 Stunden zusammengekommen – und es werden sicherlich noch einige dazukommen, vermutet der Nusplinger. Nur Arbeiten, die eine besondere Expertise brauchen, werden vergeben, etwa die Sanitärinstallationen, so Wizemann.

Der Verein ist mit Vollgas bei der Sache, um die Sanierung möglichst zügig durchzuziehen. „Im Dezember 2025 ging es weiter mit der Sportheimküche und den Umkleidekabinen. Damit konnten wir im März abschließen“, berichtet der Vorsitzende. Im Juli soll nun noch der dritte Bauabschnitt mit dem Eingangsbereich von den Kabinen, dem Sportheim und den Sanitäranlagen folgen.

Los ging es im September 2025 mit der Dachsanierung. Seitdem hat der Verein sukzessive weitere Teile saniert. Im September dieses Jahres soll alles fertig sein. Foto: TSV Nusplingen

Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 144.000 Euro. Neben Eigenmitteln wie Mitgliedsbeiträgen und Verkaufserlösen sowie Rücklagen, werden die Arbeiten auch mit Spendengeld, Sponsoring und Zuschüssen aus der Gemeinde und dem Württembergischen Landessportbund finanziert. Bis September dieses Jahres soll alles fertig sein, so Wizemann.

Freikarten für den VfB

Spenderinnen und Spender, die bis Mitte Mai einen Betrag von mindestens 100 Euro überwiesen hatten, nahmen automatisch an einer Dankeschön-Verlosung teil. Zu gewinnen gab es unter anderem Dauerkarten für die kommende Fußballsaison des TSV Nusplingen, Skilift-Dauerkarten, zwei Stadionbesuche beim VfB Stuttgart und zwei Eintritte für die Frauen-Bundesliga im Tischtennis. „Die Gewinner werden zeitnah ausgelost und persönlich benachrichtigt“, verrät Wizemann.

Von Vereinsmitgliedern bewirtet

„Das Sportheim des TSV bietet für bis zu 80 Gäste Platz und ist zumeist von Freitag bis Sonntag, sowie bei besonderen Anlässen geöffnet. Bewirtet wird das Sportheim von unseren Vereinsmitgliedern, die auch nach Spielen gerne noch eine Kleinigkeit zum Essen anbieten. Stimmung kommt bei den verschiedenen Liveübertragungen von Fußball auf“, schreibt der Verein auf seiner Internetseite. Der Verein ist weiterhin dankbar für jede Spende für die Heim-Sanierung. Weitere Informationen gibt es online unter https://tsv-nusplingen.de/.