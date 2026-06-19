TSV Nusplingen: Eine „Wall of Fame“ für die Spenderinnen und Spender

Der TSV Nusplingen saniert sein Vereinsheim und ist dafür auf Spendengelder angewiesen. Als Dankeschön hat sich der Verein eine besondere Aktion überlegt.
Eine „Wall of Fame“ gibt es jetzt in Nusplingen. Genauer beim TSV Nusplingen. Der hatte sich nämlich eine besondere Aktion überlegt, um Spenden für seine Vereinsheimsanierung zu bekommen: Ab einem Betrag von 50 Euro durften sich die Spenderinnen und Spender raussuchen, ob ihr Name auf der Spenden-Ehrenwand verweigt werden soll – zusätzlich lockten noch Preise.