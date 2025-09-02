TSV Neuhengstett: Rückkehr in die Kreisliga A ist fest im Visier

Bislang alle Partien in der Nord-Staffel der Kreisliga B gewonnen, dazu als einziger B-Ligist noch im Bezirkspokal vertreten: Beim TSV Neuhengstett läuft derzeit alles nach Plan.

Schon vor der Saison sorgte der TSV Neuhengstett für Aufmerksamkeit – mal wieder. Denn schon vor einem Jahr fädelte der Verein mit der Verpflichtung des landesligaerfahrenen Daniel Leding von den SF Gechingen einen Transfer-Coup ein. Nun war es Wayne Reich vom Bezirksligisten Grün-Weiß Ottenbronn, der nach Neuhengstett wechselte und dort nun zusammen mit seinem Bruder Dean Reich als Spielertrainer fungiert. „Man merkt bei den beiden einfach, dass sie schon höher gespielt haben“, ist Fußball-Abteilungsleiter Michael Bächtle begeistert von dem neuen Spielertrainer-Duo und freut sich: „Wenn der Erfolg da ist, dann kommen die Spieler auch viel lieber ins Training.“

Wer kommt im Achtelfinale? Und der Erfolg ist da: In der Nord-Staffel der Kreisliga B ist die Weste des TSV Neuhengstett nach den Siegen beim TSV Wildberg (3:0) und gegen den SV Sulz (3:2) noch blütenweiß. Und auch im Bezirkspokal ist die Mannschaft noch im Rennen – als einziger B-Ligist. Eliminiert hatten die Neuhengstetter den Lokalrivalen SV Althengstett II (6:1) und den FV Calw (2:1). An diesem Donnerstag entscheidet sich bei der Auslosung in Gültlingen, auf wen die Wayne-Truppe im Achtelfinale (2. Oktober) treffen wird. Möglich sind Derbys gegen die SF Gechingen oder den SV Althengstett. „Ein Derby würden wir sofort nehmen“, sagt Bächtle und zeigt auf: „Wir werden ja auf jeden Fall ein Heimspiel haben. Das passt gut vor dem Feiertag.“

Als Absteiger aus der Kreisliga A ist der TSV Neuhengstett zwar automatisch Aufstiegskandidat. Dass es bei ihm aber so gut läuft, ist keine Selbstverständlichkeit – denn es fand auf allen Ebenen einen Umbruch statt. Angefangen auf administrativer Ebene: Seit dem Frühjahr ist Bächtle wieder Leiter der Fußball-Abteilung. Er löste Frank Rechlin ab, der aus beruflichen Gründen kürzer treten musste. Neu ist auch, dass ein Trio die Abteilung leitet. Unterstützt wird Bächtle von Fabian Gäckle im Bereich Sport und von Nico Gäckle im Bereich Verwaltung. „Wir wollen das einfach auf breitere Schultern verteilen“, erklärt Bächtle.

Ebenfalls neu ist ein fünfköpfiges Transfer-Team, das für die Verpflichtung neuer Spieler verantwortlich ist. Zu ihm gehört auch unter anderem Daniel Leding. Bächtle: „Ich bin da komplett außen vor. In dem Team sind ausschließlich junge Leute. Die jungen Leute reden ja heute auch ganz anders miteinander.“

Und dieses Transfer-Team hat beeindruckende Arbeit geleistet: 14 neue Spieler hat der TSV Neuhengstett für diese Saison verpflichtet. „Es war uns wichtig, den Kader auch quantitativ aufzurüsten. Mit der zweiten Mannschaften mussten wir in der vergangenen Saison oft flex spielen. Das wird jetzt nicht mehr so sein“, verdeutlicht Bächtle.

Lucas Jourdan fehlt weiter

Insgesamt ist der Abteilungsleiter sehr zufrieden, wie die Mannschaft und auch die Spielertrainer zusammengefunden haben. „Das Team zieht wirklich gut mit“, freut sich Bächtle und lobt: „Die ersten Pflichtspiele sind sehr gut gelaufen.“ Nur eine Personalie bereitet ihm noch Sorgen: Lucas Jourdan, der sich Mitte März schwer verletzt hatte (Syndesmosebandriss) und den Rest der Saison ausfiel. „Sein Fehlen war ein Grund, warum wir abgestiegen sind. Das hat wehgetan. Leider wird er wohl auch noch die gesamte Hinrunde ausfallen“, bedauert Bächtle. Er macht dennoch klar: „Wir wollen sofort wieder zurück in die Kreisliga A.“