TSV Neuhengstett: Rückkehr in die Kreisliga A ist fest im Visier

Bislang alle Partien in der Nord-Staffel der Kreisliga B gewonnen, dazu als einziger B-Ligist noch im Bezirkspokal vertreten: Beim TSV Neuhengstett läuft derzeit alles nach Plan.
Schon vor der Saison sorgte der TSV Neuhengstett für Aufmerksamkeit – mal wieder. Denn schon vor einem Jahr fädelte der Verein mit der Verpflichtung des landesligaerfahrenen Daniel Leding von den SF Gechingen einen Transfer-Coup ein. Nun war es Wayne Reich vom Bezirksligisten Grün-Weiß Ottenbronn, der nach Neuhengstett wechselte und dort nun zusammen mit seinem Bruder Dean Reich als Spielertrainer fungiert. „Man merkt bei den beiden einfach, dass sie schon höher gespielt haben“, ist Fußball-Abteilungsleiter Michael Bächtle begeistert von dem neuen Spielertrainer-Duo und freut sich: „Wenn der Erfolg da ist, dann kommen die Spieler auch viel lieber ins Training.“