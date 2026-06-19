TSV Mühlhausen: Streit zwischen Gesamtverein und Fußball-Abteilung eskaliert

Fußballabteilung gegen Gesamtverein: Beim TSV Mühlhausen an der Grenze zum Landkreis Calw kommt es derzeit zu einem beispiellosen Machtkampf.

Mit einem 24-Mann-Kader wollte der TSV Mühlhausen aus dem Fußballkreis Pforzheim eigentlich in die neue Saison gehen – doch elf Spielern wird vom Gesamtverein nun die Mitgliedschaft verweigert. „Somit hat der TSV Mühlhausen aktuell keine Abteilung Fußball-Senioren und auch keine Mannschaft“, kommentiert dies die Fußball-Abteilung in einem Statement auf ihrer Facebook-Seite und zeigt dort auf: „Die Motive der Verantwortlichen bleiben den Mitarbeitern der Abteilung unverständlich.“

Zuletzt spielte der Verein in der Staffel 2 der Kreisklasse B und traf dort mit Meister FV Wildbad, den SF Dobel, dem TSV Schömberg, dem VfL Höfen und der SG Nagold-Platte II auch auf fünf Gegner aus dem Landkreis Calw. Die Vorbereitungen für die neue Saison liefen bereits auf Hochtouren. „Ein neuer Trikotsponsor war gefunden und die achtwöchige Vorbereitung sollte am 1. Juli starten. 19 Trainingseinheiten und acht Trainingsspiele inklusive Bietpokal waren geplant“, heißt es. Ob es dazu kommen wird, ist bisweilen vollkommen unklar.

Team steht auf und geht

Eskaliert war der Streit zwischen dem Gesamtverein und seiner Fußball-Abteilung bei der Hauptversammlung in der vergangenen Woche. Uwe Carl, der dort in einer geheimen Wahl mit 59 Ja-Stimmen – bei nur einer Gegenstimme und zwei Enthaltungen – als Vorsitzender des Gesamtvereins wiedergewählt wurde, hatte vorab eilig eine Verwaltungssitzung auf der Terrasse des Vereinsheims einberufen. In der wurde den elf neu verpflichteten Spielern die Mitgliedschaft verwehrt. Und nicht nur das: Auch die beiden neuen Trainer dürfen nicht Mitglied beim TSV Mühlhausen werden. Daraufhin verließ die Fußballmannschaft aus Protest das Vereinsheim und nahm nicht an der Hauptversammlung teil. Die Kandidaten der Fußball-Abteilung, die sich wählen lassen wollten, zogen sich ebenfalls zurück. Die Abteilung ist damit nun offiziell ohne Führung.

In ihrem Statement schreibt die Fußball-Abteilung: „Besonders skurril ist die Tatsache, dass beide Trainer zwar einen gültigen Vertrag besitzen, aber als Vereinsmitglieder abgelehnt wurden.“

Ex-Trainer geht Ende April

Der Streit zwischen dem Gesamtverein und seiner Fußball-Abteilung schwelt bereits seit mehreren Wochen. Mit Ex-Trainer Julian Häußermann (29), der ein Eigengewächs des TSV Mühlhausen ist und nie für einen anderen Verein gespielt hat, sollte eigentlich auch für die kommende Saison verlängert werden, doch nach Differenzen kam es Ende April überraschend zur Trennung. Mit ihm gingen sechs Spieler.

Wie geht es nun weiter? „Hinderlich an einer schnellen Lösung ist sicherlich die Satzung des TSV. Die Neuzugänge bräuchten bei einer Mitgliederversammlung eine Zweidrittel-Mehrheit, um doch noch in den Verein aufgenommen zu werden. Dazu bräuchte es somit eine außerordentliche Versammlung, haben die Akteure doch sonst kein Spielerecht“, schreibt die Fußball-Abteilung.

Wiederwahl als Auftrag

Uwe Carl betrachtet indes seine deutliche Wiederwahl als Auftrag, Lösungen zu erarbeiten und die Differenzen zu überwinden. Es ginge dabei nicht um einzelne Personen oder Ämter, sondern um Entscheidungen, die dem Verein langfristig dienen.