TSV Mühlhausen: Streit zwischen Gesamtverein und Fußball-Abteilung eskaliert

Fußballabteilung gegen Gesamtverein: Beim TSV Mühlhausen an der Grenze zum Landkreis Calw kommt es derzeit zu einem beispiellosen Machtkampf.
Mit einem 24-Mann-Kader wollte der TSV Mühlhausen aus dem Fußballkreis Pforzheim eigentlich in die neue Saison gehen – doch elf Spielern wird vom Gesamtverein nun die Mitgliedschaft verweigert. „Somit hat der TSV Mühlhausen aktuell keine Abteilung Fußball-Senioren und auch keine Mannschaft“, kommentiert dies die Fußball-Abteilung in einem Statement auf ihrer Facebook-Seite und zeigt dort auf: „Die Motive der Verantwortlichen bleiben den Mitarbeitern der Abteilung unverständlich.“