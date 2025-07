TSV Möttlingen: Nach dem WFV-Pokal-Spiel geht’s auf die Hocketse

1 Der TSV Möttlingen – hier mit Marcel Fricker (Mitte) – war als Bezirkspokalfinalist in den WFV-Pokal eingezogen. Foto: Kraushaar Das WFV-Pokal-Spiel gegen Croatia Reutlingen wollte der TSV Möttlingen wegen der Dorfhocketse eigentlich verschieben. Das klappte nicht.







TSV Möttlingen – Croatia Reutlingen (Samstag, 15.30 Uhr). Vom WFV-Pokal-Spiel auf dem Sportplatz am Köpfle direkt auf die Hocketse im Möttlinger Dorfzentrum – vorrausichtlich aber nicht, um den Einzug in die zweite Runde zu feiern, sondern um als ehrenamtliche Helfer zu arbeiten. Denn gegen den Landesligisten Croatia Reutlingen ist der TSV Möttlingen in der ersten Pokalrunde klarer Außenseiter.