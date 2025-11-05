TSV Meßstetten: 800 Kinder toben in Bewegungslandschaft – das sind die Bilder

Im Rahmen des Tags des Kinderturnens öffnete der TSV Meßstetten jüngst wieder seine Bewegungslandschaft in der Heuberghalle – diesmal sogar im XXL-Format. Wir haben die Bilder.

Die Ferien-Bewegungslandschaft des TSV Meßstetten im kleinen Anbau der Heuberghalle ist vielen Kindern und Eltern mittlerweile ein Begriff. Der TSV wird nicht müde, die bestehenden Angebote weiterzuentwickeln. Statt einer „kleinen” Bewegungslandschaft“ wollten die Verantwortlichen des TSV dieses Mal ein Angebot im XXL-Format schaffen.

Die Heuberg- plus Bewegungshalle wurde im Rahmen des Tags des Kinderturnens am ersten Novemberwochenende daher zum Tobe- und Spielparadies. Konzipiert war eine Turnlandschaft für Kinder ab dem Lauf-Alter bis zu 12 Jahren. Die aufgebauten Stationen verwandelten die Hallen in ein Paradies für Kinder, das zum Hangeln, Springen, Rennen, Spielen, Fallen, Schaukeln und Balancieren einlud.

30 Ehrenamtliche machen Veranstaltung möglich

Gleich beim Betreten der Halle sprang den Kindern der riesige „Eisberg” in der Mitte der Halle ins Auge: Dahinter steckte eine Airtrack-Bahn, die geschickt unterlegt war, sodass sie zum Hochsteigen, Klettern und Hüpfen herausforderte. Direkt daneben war ein „Riesentrampolin” aufgebaut, außerdem zahlreiche Balancier- und Kletterparcours. Es wurde bewusst offen gelassen, wie genau die Kinder die Hindernisse und Stationen zu bewältigen hatten. Die Kinder konnten mit viel Fantasie und Ausprobieren herausfinden, was sie mit den so ungewöhnlich aufgebauten Turngeräten alles anfangen können. Auch für die Kleinsten unter den bewegungsfreudigen Kindern gab es genügend Elemente in der Bewegungslandschaft. Mit einfachen Dingen wie bunten Zaubertüchern, wackligen Balanciersteinen oder der beliebten Rollenrutsche waren die Kleinkinder viel länger beschäftigt, als manche Erwachsene vermutet hatten.

Im Anbau der Heuberghalle war die bestehende Schnitzelgrube, ein Becken voller Schaumstoffklötze, für die Kinder geöffnet. Die umlaufende „Boulderwand“ wurde von den größeren Kids rege genutzt. Außerdem konnten die Teilnehmer an verschiedenen Stationen die „tierische Turn-Weltreise” absolvieren.

Das Angebot war kostenfrei – unabhängig davon, ob die Kinder TSV-Mitglieder waren, oder nicht. Ein tolles Angebot des Sportvereins, zumal auch für diese Ausgabe wieder 30 Ehrenamtliche gewonnen werden konnten. Sie halfen beim Aufbau, kümmerten sich um die Kulinarik und schauten in den Hallen nach Ordnung.

Manche Kinder kamen sogar an beiden Tagen

Die Aktion war bereits in der Vergangenheit auf große Begeisterung gestoßen. Unter anderem das ZDF hatte darüber berichtet. Nun wurde auch die „XXL-Variante“ ein Erfolg. Circa 800 Kinder nebst ihren begleitenden Angehörigen nahmen das Angebot wahr. Der größte Teil der Besucher stammte aus dem Zollernalbkreis. Einzelne Familien kamen aus den Landkreisen Reutlingen, Sigmaringen, Göppingen und Ravensburg nach Meßstetten. Nicht wenige Kinder waren vom Samstag so begeistert, dass sie am Sonntag pünktlich zur Hallenöffnung wieder auf der Matte standen. Der Verein erhielt viele positive Rückmeldungen. Eltern wie Kinder zeigten sich extrem begeistert. Viele Besucher erkundigten sich auch nach dem nächsten Termin. Dieser steht noch nicht fest.

Tag des Kinderturnens

Belohnung

In der kleineren Bewegungshalle hatten die Kinder die Möglichkeit, an verschiedenen Stationen die „tierische Turn-Weltreise” zu absolvieren. Wurden alle Stationen erfolgreich absolviert erhielten die Kinder eine Urkunde und eine kleine Belohnung. Diese Aktion war Teil des „kinder Joy of Moving Tag des Kinderturnens 2025”, einer Aktion des deutschen Turnerbunds, bei der Anfang November circa 75 000 Kinder bei Events in 800 Vereinen in Bewegung sind. Mehr Informationen zum Tag des Kinderturnens gibt es unter https://www.dtb.de/kinderturnen/kinder-joy-of-moving-tag-des-kinderturnens.