TSV Meßstetten: 800 Kinder toben in Bewegungslandschaft – das sind die Bilder

Im Rahmen des Tags des Kinderturnens öffnete der TSV Meßstetten jüngst wieder seine Bewegungslandschaft in der Heuberghalle – diesmal sogar im XXL-Format. Wir haben die Bilder.
Die Ferien-Bewegungslandschaft des TSV Meßstetten im kleinen Anbau der Heuberghalle ist vielen Kindern und Eltern mittlerweile ein Begriff. Der TSV wird nicht müde, die bestehenden Angebote weiterzuentwickeln. Statt einer „kleinen” Bewegungslandschaft“ wollten die Verantwortlichen des TSV dieses Mal ein Angebot im XXL-Format schaffen.